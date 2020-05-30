В Приморском районе мужчина выпал из окна многоэтажки

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения мужчины из окна дома в Приморском районе. Инцидент произошел ночью 29 мая.

В полицию поступило сообщение о том, что из окна девятого этажа дома № 12 по Вербной улице выпал мужчина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Молодого человека увезла скорая.

К сожалению, от полученных повреждений он скончался. По предварительной информации, 23-летний безработный молодой человек выпал из окна кухни своей квартиры. Мать погибшего рассказала, что ночью сын со своим другом сидели на кухне. Она услышала, как что-то упало, и придя на кухню увидела произошедшее. Пока она вызывала скорую и полицию друг сына скрылся с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте. Он выпал из открытого окна по недосмотру родителей. В момент трагедии он находился в квартире 28-летнего отца.