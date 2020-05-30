В Приморском районе мужчина выпал из окна многоэтажки

В Приморском районе мужчина выпал из окна многоэтажки
Молодого человека увезла скорая. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства падения мужчины из окна дома в Приморском районе. Инцидент произошел ночью 29 мая.

В полицию поступило сообщение о том, что из окна девятого этажа дома № 12 по Вербной улице выпал мужчина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Молодого человека увезла скорая.

К сожалению, от полученных повреждений он скончался. По предварительной информации, 23-летний безработный молодой человек выпал из окна кухни своей квартиры. Мать погибшего рассказала, что ночью сын со своим другом сидели на кухне. Она услышала, как что-то упало, и придя на кухню увидела произошедшее. Пока она вызывала скорую и полицию друг сына скрылся с места происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четырехлетний мальчик умер после падения из окна в Кронштадте. Он выпал из открытого окна по недосмотру родителей. В момент трагедии он находился в квартире 28-летнего отца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выпал из окна приморский район происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Мурманском шоссе в Синявино Renault помял иномарку
В России за сутки вылечились от коронавируса 8 212 человек
В Приморском районе мужчина выпал из окна многоэтажки
В России выявлено 8 952 новых случая заражения коронавирусом
В Петербурге зафиксировано 365 новых случая заражения коронавирусом
В Петербурге на карантине находится 3656 человек
Во Всеволожском районе девушка чуть не зарезала своего сожителя
В Красном Селе мужчина угнал Mitsubishi и сдал его на металлолом