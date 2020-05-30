На Мурманском шоссе в Синявино Renault помял иномарку

На Мурманском шоссе в Синявино Renault помял иномарку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 30 мая на Мурманском шоссе в Синявино произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, Renault наехал на иномарку. Соответствующее видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным кадрам, у иномарки сильно пострадал бампер. Скорее всего, наезд произошел на большой скорости.

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном велосипедиста сбил автомобиль. На место прибыла реанимации, мужчина получил травмы, но какой серьезности – непонятно.

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