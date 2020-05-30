Mercedes и мотоциклист спровоцировали пробку на Мурманском шоссе

Mercedes и мотоциклист спровоцировали пробку на Мурманском шоссе
В результате ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

В субботу,30 мая, во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля Mercedes.

ДТП произошло на Мурманском шоссе, по дороге из Петербурга. Как сообщили очевидцы, мотоциклист врезался в иномарку в крайнем левом ряду. В результате ДТП образовался пробка. По словам свидетелей произошедшего, все остались живы.

«На Мурманке после заправки Роснефть если ехать из города , мотоциклист врезался в мерин в левом ряду .Все живы . Но пробка и так была не маленькая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Песочном велосипедиста сбил автомобиль. На место прибыла реанимации, мужчина получил травмы, но какой серьезности – непонятно.

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