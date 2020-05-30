На Мурманском ДТП с мотоциклом: образовалась пробка

Все остались живы, но не уточняется, есть ли травмированные.

Об этом стало известно сегодня днем, 30 мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Мурманском шоссе недалеко от заправки «Роснефть». Там мотоцикл врезался в легковушку – как так произошло, непонятно. В результате все остались живы, но здоровы ли – тоже не рассказывается.

«Но пробка и так была не маленькая»,

— отметил свидетель, демонстрирующий скопление автомобилей на участке дороги.

В комментарии пользователи пришли к выводу, что нужно быть осторожней – и байкерам, и любителям погонять на дорогих машинах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Мурманском шоссе в Синявино Renault помял иномарку.