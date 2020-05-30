В Тверской области задержали похитителей машины в Петербурге

Внедорожник стоит более одного миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщает ГУВ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось 29 мая на Дунайском проспекте – злоумышленники похитили дорогой Land Rover, о чем в полицию заявил владелец. Мужчина оценил ущерб в 1,1 миллиона рублей.

В результате похищенный автомобиль нашли в Тверской области, в деревне Раменье. В инциденте обвиняются сразу двух мужчин, они уже задержаны. Полицейские возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали пятерых подозреваемых в похищении гендиректора. В ходе розыска были пойманы четверо мужчин (48, 30, 27 и 53 лет) и одна женщина 38 лет. Их задержали по местам жительства.