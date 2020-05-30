Маленькая девочка попала под две машины у Ростральных колонн

Четырехлетний ребенок попал в больницу после ДТП в центре Петербурга. Девочка получила тяжелые травмы.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и девочки-пешехода произошло вечером 30 мая на Биржевой площади.

По данным УГИБДД, 29-летний водитель Hyundai сбил девочку на проезжей части. Пострадавшая отскочила и снова попала под колеса, но уже другой машины Toyota.

После двух наездов девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По предварительной информации, девочка со своим братом-двойняшкой сидели в запертом авто, пока родители пошли на Стрелку Васильевского острова. Однако малышка смогла выбраться и вышла на дорогу.

«Была бы скорость выше — ребенка пришлось хоронить», — пишут в группе.

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