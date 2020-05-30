ВАЗ сбил подростка на обочине в Металлострое

ВАЗ сбил подростка на обочине в Металлострое
Место ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Мальчик попал под машину, когда выходил из припаркованного на обочине авто.

Как сообщается в петербургской группе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте», авария произошла около часу дня в пятницу в Металлострое. Водитель ВАЗ 2114 сбил 12-летнего пешехода на Петрозаводского шоссе.

Все произошло, когда подросток переходил дорогу в неположенном месте. Он вышел из припаркованного на обочине автомобиля и попал под колеса отечественной машины.

По данным ОГИБДД по Колпинскому району, пострадавший школьник отделался легкими травмами, ему оказали необходимую медпомощь в больнице.

Судя по фотографиям, во время наезда на подростка у машины разбилось лобовое стекло.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленькая девочка попала под две машины у Ростральных колонн.

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