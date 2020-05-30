В Индии обезьяны ограбили лаборанта, оставив его без образцов крови с коронавирусом

Добычей агрессивных обезьян стали три образца крови пациентов с подозрением на коронавирус.

Как сообщает India Today, все произошло в штате Уттар-Прадеш в пятницу, 29 мая, в медицинском колледже. Там несколько обезьян напали на лаборанта и украли образцы крови на коронавирус.

Медицинские работники опасаются, что если пациенты, сдавшие кровь, были заражены коронавирусной инфекцией, то она с легкостью может передаться приматам. Также отмечается, ранее обезьяны уже нападали на этот центр и похищали различные вещи.

Очевидцы опубликовали в Сети ролик, как одна из обезьян забралась на дерево и жевала похищенный набор для сбора образцов.

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