Следователи добились от подростка признания в убийстве 9-летней девочки

В Воронежской области 16-летний подросток признался в убийстве девятилетней девочки.
Как сообщают региональные следственные органы, после смерти девочки правоохранители открыли уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
По версии следствия, все произошло 25 мая примерно в пять часов вечера в селе в Бобровском районе под Воронежем. Тогда девочка ушла из дома и больше ее не видели. Родители заявили о ее пропаже только через два дня.
Оказалось, что в день пропажи девочка была убита своим соседом. Позже ее тело нашли в заброшенном доме.
Стражи порядка задержали подростка и провели допрос, в ходе которого он сознался в убийстве.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Все обстоятельства убийства сейчас устанавливаются.
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