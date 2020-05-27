В Тамбовской области зарубили топором 101-летнего ветерана войны

Подозреваемый в преступлении задержан. Каковы его мотивы – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 27 мая. Обо всем сообщается на сайте СК России. Все случилось в Тамбовской области в селе Тулиновка вчера днем. Там 101-летнего ветерана войны нашли мертвым – на теле у него обнаружили признаки насильственной смерти. В доме также без сознания лежала внучка пенсионера.

В результате был задержан местный житель, который, по предварительным данным, забрался в дом к ветерану и зарубил его топором. Затем он увидел девушку и ее ранил тоже. После мужчина сбежал. Для чего гражданину понадобилось убивать пенсионера – выяснить не удалось.

«От полученных ранений пенсионер скончался на месте, а его 38-летняя родственница госпитализирована в медицинское учреждение»,

— рассказали в СК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ветеранам ВОВ вручили сертификаты на жилье.