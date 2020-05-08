В Петербурге ветеранам ВОВ вручили сертификаты на жилье

На учет для улучшения жилищных условий в Петербурге к 1 мая встали 33 ветерана. Для 27 из них приобретены квартиры в государственном жилищном фонде города. Еще шесть получили свидетельства на социальные выплаты для приобретения или строительства жилья.

На данный момент квартиры переданы шести ветеранам, сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Социальные выплаты для приобретения или строительства жилья в 2019 году получили 82 ветерана. Общая их сумма составила 219,45 млн рублей. Соответствующий указ действует с 2008 года. За это время улучшены жилищные условия 12 тыс. 495 ветеранов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 347 тыс. жителей Петербурга имеют право на единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На эти цели из городского бюджета было выделено 1,4 млрд рублей.