Почти 350 тысяч ветеранов в Петербурге получат выплаты к Дню Победы

Почти 350 тысяч ветеранов в Петербурге получат выплаты к Дню Победы
Все деньги ветеранам выдадут до конца апреля. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Северной столице, начали получать единовременные выплаты к 75-летию Победы.

На выплаты для более чем 340 тысяч человек выделено 1,4 миллиарда рублей из городского бюджета. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Инвалидам, а также ветеранам ВОВ выплатят 7 тысяч рублей, вдовы или вдовцы ветеранов получат по 4 тысячи рублей.

Также, по 3 тысячи рублей единоразово получат все жители города на Неве, родившиеся до 3 сентября 1945 года. Из 347 тысяч человек, 215 тысяч заберут выплаты в банках, оставшимся деньги принесут на дом из почтовых отделений. Доставка началась в понедельник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 мая ежегодный Парад Победы не состоится. Об этом заявил президент Владимир Путин.

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Почти 350 тысяч ветеранов в Петербурге получат выплаты к Дню Победы