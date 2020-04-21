Почти 350 тысяч ветеранов в Петербурге получат выплаты к Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Северной столице, начали получать единовременные выплаты к 75-летию Победы.

На выплаты для более чем 340 тысяч человек выделено 1,4 миллиарда рублей из городского бюджета. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Инвалидам, а также ветеранам ВОВ выплатят 7 тысяч рублей, вдовы или вдовцы ветеранов получат по 4 тысячи рублей.

Также, по 3 тысячи рублей единоразово получат все жители города на Неве, родившиеся до 3 сентября 1945 года. Из 347 тысяч человек, 215 тысяч заберут выплаты в банках, оставшимся деньги принесут на дом из почтовых отделений. Доставка началась в понедельник.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 мая ежегодный Парад Победы не состоится. Об этом заявил президент Владимир Путин.