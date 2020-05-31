Спикер Мосгордумы объяснил доход почти в два миллиарда рублей

Спикер Мосгордумы объяснил доход почти в два миллиарда рублей
Спикер заработал в прошлом году 1,95 млрд рублей. Фото: pixabay

Председателю Московской городской думы Алексею Шапошникову удалось заработать за 2019 год почти 2 млрд рублей. Он объяснил резкий подъем своего дохода.

Согласно данным на сайте Мосгордумы, спикер заработал за год 1,95 млрд рублей. Годом ранее его доход был значительно ниже — менее 25 млн рублей.

Как сообщили РИА Новости, в собственности у председателя – квартира площадью около 270 квадратных метров и парковочное место в 19 «квадратов», Mercedes E-класса. Во временном пользовании также числится коттедж, еще одна квартира принадлежит его дочери.

Председатель Мосгордумы рассказал, что такую сумму ему удалось заработать на продаже ценных бумаг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый богатый депутат Ленобласти Владимир Петров заработал около 183 млн рублей. Он является обладателем более 60 земельных участков.

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