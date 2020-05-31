Специалисты МЧС более часа тушили частный дом в СНТ Машиностроитель

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Огонь хватил 36 квадратных метров.

Возгорание случилось в воскресенье, 31 мая, в СНТ Машиностроитель, на 7 линии. Сигнал о ЧП поступил спасателям в четыре часа утра. К месту происшествия оперативно выехали четыре сотрудника пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, специалисты ликвидировали огонь за один час 40 минут, к 5:42 пламя было полностью потушено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе 11 спасателей тушили пожар в трехкомнатной квартире. Информация о возможных пострадавших уточняется.