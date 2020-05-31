Специалисты МЧС более часа тушили частный дом в СНТ Машиностроитель

Специалисты МЧС более часа тушили частный дом в СНТ Машиностроитель
Огонь тушили четыре сотрудника. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Огонь хватил 36 квадратных метров.

Возгорание случилось в воскресенье, 31 мая, в СНТ Машиностроитель, на 7 линии. Сигнал о ЧП поступил спасателям в четыре часа утра. К месту происшествия оперативно выехали четыре сотрудника пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, специалисты ликвидировали огонь за один час 40 минут, к 5:42 пламя было полностью потушено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе 11 спасателей тушили пожар в трехкомнатной квартире. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вывозной рейс из Лондона доставил в Санкт-Петербург 70 россиян
Специалисты МЧС более часа тушили частный дом в СНТ Машиностроитель
В последний день весны петербуржцев ожидает солнце и холодный ветер
Спикер Мосгордумы объяснил доход почти в два миллиарда рублей
На Петергофском шоссе 11 спасателей тушили пожар в трехкомнатной квартире
Петербуржцы проводят воскресное утро дома, индекс самоизоляции составил 4,2
Пыль столбом: пляжный дрифтер среди ночи разбудил петербуржцев
«Сдох от счастья»: Степаненко продолжает троллить Петросяна