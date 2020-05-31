На Петергофском шоссе 11 спасателей тушили пожар в трехкомнатной квартире

На Петергофском шоссе 11 спасателей тушили пожар в трехкомнатной квартире
Справиться с огнем удалось за один час двадцать минут. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Красносельском районе Петербурга произошел пожар в трехкомнатной квартире. Спасатели тушили огонь больше часа.

О ЧП стало известно в воскресенье, 31 мая, в 5:39. 11 спасателей на четырех спецмашинах оперативно прибыли к полыхающей квартире в доме №11 по Петергофскому шоссе.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил 11 «квадратов».

Огнеборцы потушили пламя за один час двадцать минут, информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о трагедии в Кингисеппском районе. Пожилая женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме.

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