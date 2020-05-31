В Выборгском районе мужчина открыл стрельбу из ружья

В Выборгском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве.

В посёлке Приветнинское на старом полигоне мужчина открыл стрельбу из ружья.

Инцидент произошел 30. Июня. Как стало известно gazeta.spb.ru, у водоема 37-летний индивидуальный предприниматель, во время внезапно возникшей ссоры с 58-летним мужчиной два раза выстрелил из гладкоствольного карабина в воздух.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.