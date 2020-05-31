В Тихвинском районе двое вынесли из магазина бытовую химию

В Тихвинском районе двое неизвестных вынесли из магазина бытовую химию. Полицейские задержали одного подозреваемого.

В отдел полиции обратилась администратор торговой точки. По ее словам, в период с 13:00 до 13:30 30 мая неизвестные злоумышленники ударили охранника и вынесли из магазина мимо кассы бытовую химию.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, общая сумма ущерба составила 2 257 рублей. Одного из злоумышленников удалось поймать на месте событий.

Сейчас стражи правопорядка ищут его сообщника. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Задержанному назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец обчистил кассу в магазине на Счастливой улице, но от полиции убежать не успел.