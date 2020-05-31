Две иномарки не поделили поворот во двор на Дачном

В воскресенье 31 мая на пересечении Дачного проспекта и бульвара Новаторов произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, водитель за рулем Renault Duster решил проскочить во двор со второго ряда. Тем времени сзади двигался водитель Ford Focus, который не успел затормозить и врезался Renault. Машины отделались царапинами. Однако ДТП осложнило движение на участке в сторону КАД.

«Не вошёл в поворот во двор Дастер и был подбит Фордом, у перекрёстка Дачного проспекта и бульвара Новаторов, поворот в сторону КАД», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.