В Гатчинском районе горел дачный дом

Утром 31 мая в Гатчинском районе произошел пожар. В деревне Лампово, где находится СНТ Волна, загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 10:20.

Горела обстановка площадью 45 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Справиться с огнем удалось к 11:30, огонь был потушен. В ликвидации пожара участвовали восемь личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экстренные службы получили сообщение о пожаре от местных жителей в половину седьмого вечера. Все произошло в субботу, 30 мая, в деревне в Лужском районе.