Школьница из псковской деревни «заминировала» 440 «Пятерочек» в Петербурге

Почему школьница так поступила, неизвестно. Фото: pixabay.com

Почему школьница так поступила, неизвестно. Фото: pixabay.com

В минувшую субботу, 30 мая, десятилетняя жительница деревни в Псковской области сообщила о «минировании» более 400 супермаркетов сети «Пятерочка» в Северной столице.

Девочка позвонила в экстренную службу Пскова и рассказала о якобы заминировании магазинов «Пятерочки» в Петербурге. Проверяя поступившие сведения, сотрудники спецслужб проверили 443 филиала сети. К счастью, подозрительных устройств и опасных веществ нигде не нашли. Тем не менее, пришлось эвакуировать 37 супермаркетов и 479 человек.

В это время сотрудники правоохранительных органов Псковской области разыскали «злоумышленника», которым оказалась 10-летняя жительница деревни Барсуки. Обстоятельства и причины произошедшего установит следствие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел суд на мужчиной, «заминировавшем» Конституционный суд.