Пилоты объяснили, почему небезопасно разуваться во время перелета

«Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком, Я вам точно говорю, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу – это не вода», — написал бортпроводник на форуме. Фото: pixabay.com

«Пожалуйста, никогда не заходите в туалет босиком, Я вам точно говорю, что в девяти случаях из десяти жидкость на полу – это не вода», — написал бортпроводник на форуме. Фото: pixabay.com

Работники сферы авиации, — бортпроводники и пилоты, — настоятельно рекомендуют пассажирам не снимать обувь во время авиаперелетов

Во-первых, согласно статистике, которую приводит в своей книге о безопасности Бен Шервуд, 80% аварий в воздухе происходят спустя три минута после взлета и в течение восьми минут перед посадкой, поэтому пассажирам особенно важно быть готовыми к внезапной и быстрой эвакуации. Отсутствие обуви может усложнить задачу спасения жизней.

Кроме того, обувь должна быть удобной, передает издание Express слова экспертов. Покидать, к примеру, горящий самолет в шлепанцах элементарно опасно. Также не стоит пренебрегать обувью во время похода в туалет, в нем не всегда может быть настолько чисто.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW отзывает свои машины из-за возможных проблем подушками безопасности.