Пилоты объяснили, почему небезопасно разуваться во время перелета

Работники сферы авиации, — бортпроводники и пилоты, — настоятельно рекомендуют пассажирам не снимать обувь во время авиаперелетов
Во-первых, согласно статистике, которую приводит в своей книге о безопасности Бен Шервуд, 80% аварий в воздухе происходят спустя три минута после взлета и в течение восьми минут перед посадкой, поэтому пассажирам особенно важно быть готовыми к внезапной и быстрой эвакуации. Отсутствие обуви может усложнить задачу спасения жизней.
Кроме того, обувь должна быть удобной, передает издание Express слова экспертов. Покидать, к примеру, горящий самолет в шлепанцах элементарно опасно. Также не стоит пренебрегать обувью во время похода в туалет, в нем не всегда может быть настолько чисто.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW отзывает свои машины из-за возможных проблем подушками безопасности.