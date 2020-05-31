Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить Парад Победы, назначенный на 24 июня.
По словам замглавы Администрации президента, организаторы мероприятия постараются сохранить его максимально привычный вид: главы государств, в том числе, зарубежных, расположатся, как обычно, на специальной трибуне. Песков заявил, что власти надеются практически полностью выйти из режима самоизоляции к моменту проведения праздничного парада, передает РИА Новости.
При этом мэр столицы, Сергей Собянин, добавил, что свободного прохода на Красную площадь, как это было в предыдущие годы, не предвидится. Кроме того, парад состоится только в нескольких городах, включая Москву. Акцию «Бессмертный полк», уже прошедшую в онлайн-формате также предложили повторить, но уже в виде уличного шествия 26 июля. Это мероприятие будет зависеть от эпидемиологической обстановки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как будут проводить Парад Победы в Санкт-Петербурге.