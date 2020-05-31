Курицы убьют половину человечества: новую и более опасную пандемию предсказывает британский ученый

Грегор обозначил два возможных способа избежать нового смертельного птичьего гриппа: уничтожить всех кур в мире, что, разумеется, совершенно не реализуемо, или кардинально изменить условия их выращивания. Ученый предлагает выращивать кур без противовирусных препаратов, из-за которых вырабатываются устойчивые к ним штаммы. Фото: pixabay.com

Грегор обозначил два возможных способа избежать нового смертельного птичьего гриппа: уничтожить всех кур в мире, что, разумеется, совершенно не реализуемо, или кардинально изменить условия их выращивания. Ученый предлагает выращивать кур без противовирусных препаратов, из-за которых вырабатываются устойчивые к ним штаммы. Фото: pixabay.com

Специалист из Великобритании Майкл Грегор считает, что не за горами новая пандемия, которая, на этот раз, уничтожит половину населения Земли.

Потенциальным источником мировой катастрофы Майкл считает миллионы кур, выращиваемых на птицефабриках всего мира, передает Daily Mail. Отметим, что ученый не голословен: своей теории он посвятил целую книгу, которую подкрепил 3,5 тысячами научных исследований в этой и смежных сферах.

Так, Грегор напоминает, что животные всегда становились источниками губительных для людей болезней, а курицы на сегодняшних птицефабриках зачастую содержатся в опасных антисанитарных условиях, кроме того, их кормят различными антибиотиками. При этом куриное мясо и яйца — наиболее распространенные продукты во многих странах. Майкл также рассказал о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань в феврале 2020 года, которая осталась незамеченной из-за пандемии. До этого аналогичные ситуации фиксировали и в европейских странах.

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