На Васильевском острове мотоциклист чудом спасся в ДТП, перелетев через машину

Вечером воскресенья, 31 мая, на 8-й линии Васильевского острова, возле дома №51 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и мотоцикла.

Согласно кадрам видеозаписи, на которую попал момент аварии, мужчина на мотоцикле начал поворачивать во двор, вероятно, не оглянувшись перед этим. В ту же секунду в него врезается автомобиль, ехавший по встречной полосе. Владелец байка не успел среагировать и от столкновения перелетел через капот машины.

Официальной информации о причинах случившегося, как и о причинах аварии, нет, однако телеканал 78.ru передает, что мотоциклисту удалось выжить. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Лугой произошло серьезное ДТП: столкнулись два лесовоза, из-за чего участниками аварии стали еще шесть легковых автомобилей.