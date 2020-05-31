В Волхове в парк после реставрации вернулись советские «качели-лодочки»

Накануне первого дня лета и Международного дня защиты детей в парке «Ильинский» в городе Волхов Ленинградской области после реставрации заработал советский аттракцион.

Четыре качели-лодочки времен СССР долгое время находились на реставрации, и в воскресенье, 31 мая, их торжественно водрузили на место. Как рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области, каждой «лодочке» местные жители путем голосования дали название: Ладога», «Свирь», «Волхов» и «Сясь»

К счастью, Волховский район находится в «зеленой зоне» по эпидемиологической обстановке, поэтому на качелях, с соблюдением всех правил безопасности, смогли покататься дети, а также в честь этого события был организован роллерский забег.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области самолеты готовят к Параду Победы.