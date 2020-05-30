В Ленобласти военные готовят самолеты к Параду Победы

В Ленобласти военные готовят самолеты к Параду Победы
К параду готовятся заранее. Фото: ЗВО

Их нужно продезинфицировать в целях безопасности.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщает пресс-служба ЗВО. В Ленинградской области уже сейчас готовятся к проведению Парада Победы – военные приступили к дезинфекции самолетов и аэродромов. Это нужно для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в условиях пандемии – так мероприятие будет куда безопаснее для его участников.

Напоминаем, что Парад Победы пройдет сразу в нескольких городах страны 24 июня в 10 утра. Этот день по решению президента России Владимира Путина станет выходным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал, как пройдет парад Победы в Петербурге. Гражданам нужно будет соблюдать все меры предосторожности.

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