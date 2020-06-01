В России запретили взыскивать долги с соцпомощи от государства

В России запретили взыскивать долги с соцпомощи от государства
Судебные приставы. Фото: пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу

С 1 июня в России вступил закон о запрете судебным приставам взыскивать долги с социальных пособий, которые выплачивает должникам государство. Также нельзя накладывать взыскания на компенсации, связанные с ЧС.

То есть судебные приставы не смогут заблокировать соцпособия или компенсации с банковских счетов или изымать в счет оплаты долга.

При перечислении на карту эти выплату будут отмечаться специальным кодом, который поможет их распознать среди других перечислений.

В то же время приставы теперь получили доступ к информации обо всех видах банковских счетов должника, включая номер чета и данные о средствах на нем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы заставили петербуржца погасить долг по алиментам, арестовав его счета.

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