Один человек погиб в ночном ДТП на проспекте Металлистов

Один человек погиб в ночном ДТП на проспекте Металлистов
Личность водителя устанавливается. Фото: pixabay

Иномарка влетела в припаркованные автомобили в Красногвардейском районе Петербурга.

Согласно данным регионального управления ГИБДД, смертельное дорожное происшествие случилось около четырех утра в понедельник, 1 июня. Водитель Volkswagen Polo потерял управление и врезался в припаркованные автомобили рядом с домом №76 на проспекте Металлистов.

Результатом аварии стала смерть моментальная смерть одного человека, второго спасатели доставали из автомобиля его состояние уточняется. Третий скрылся с места происшествия.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность виновника смертельного ДТП и все обстоятельства инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Васильевском острове мотоциклист чудом спасся в ДТП, перелетев через машину. Мотоциклисту удалось выжить.

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