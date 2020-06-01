В Роспотребнадзоре исключили одномоментное снятие ограничений по COVID-19

В Роспотребнадзоре исключили одномоментное снятие ограничений по COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что одномоментного снятия ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, не будет.

Попова отметила в эфире телеканала «Россия24», что выход из режима ограничений в российских субъектах будет отличаться. По ее словам, Роспотребнадзор рассчитывает на успешные результаты процесса. Глава ведомства добавила, что процесс постепенного выхода из ограничений идет и «он позитивный».

Она заявила, что в России с каждым днем увеличивается число субъектов, где падает коэффициент распространения инфекции. Попова назвала это знаком успешного прохождения текущей эпидемиологической ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор озвучил возможные сроки второй волны коронавируса. По мнению специалистов ведомства, вторая вспышка COVID-19 в России может прийтись на осень.

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