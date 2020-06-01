В Петербурге вырос спрос на диваны во время COVID-19

За время самоизоляции жители Петербурга начали активнее интересоваться покупкой дивана. Спрос вырос на четверть.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Авито», за период с апреля по май текущего года спрос на диваны в Северной столице вырос на 25%. Эксперты связывают скачок спроса на этот вид мебели с переездом горожан на дачи и в загородные дома.

В «Авито» рассказали, что интерес к диванам на сервисе бесплатных объявлений продолжает оставаться на том же уровне и после того, как начали смягчать ограничения.

В целом по стране спрос на диваны за эти два месяца вырос на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вырос спрос на бюджетные смартфоны во время COVID-19.