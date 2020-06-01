Квартиру воспитательницы на Кораблестроителей обчистили на 400 тысяч рублей

Деньги могли украсть друзья дочери хозяйки квартиры в Василеостровском районе.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, полицейские расследуют кражу крупной суммы денег из квартиры.

Накануне днем, 31 мая, в полицию обратилась 48-летняя женщина, работающая воспитательницей. Она рассказала, что пока она была на даче, кто-то украл деньги из ее квартиры в доме №44 по улице Кораблестроителей. Накопления в размере 400 тысяч рублей хранились в коробке на полке в гардеробе.

Полиция опросила свидетелей и установила, что пока родителей не было дома, их несовершеннолетняя дочь приглашала домой компанию из семи-восьми человек.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Верности трое злоумышленников оставили прохожего без ноутбука и денег.