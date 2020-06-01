На Металлистов утром произошло смертельное ДТП

В результате погиб один человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Металлистов около Полюстровского парка. Там водитель зацепил поребрик, в результате автомобиль откинуло в сторону припаркованных машин. Затем мужчина, сидящий за рулем, покинул салон и скрылся в неизвестном направлении.

В результате на место прибыли сотрудники спецслужб, им пришлось вырезать одного из людей из автомобиля. Другой скончался от серьезности полученных травм.

«В результате ДТП из находящихся в автомобиле: один человек скончался от полученных травм, второго вырезали (состояние неизвестно). Личность водителя устанавливается»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на выходных в Петербурге и Ленобласти произошло почти 900 ДТП.