На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло почти 900 ДТП

На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло почти 900 ДТП
Статистика ГИБДД. Фото: vk.com/ugibdd178

За минувшие выходные на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошла 881 автомобильная авария.

Таковы данные статистики ГИБДД по городу и области, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». За период с 29 по 31 мая петербургские правоохранители зарегистрировали 638 ДТП. Люди получили травмы в 31 дорожном происшествии. На дорогах Ленобласти произошло 243 аварии за выходные, из которых 19 — с пострадавшими.

В результате ДТП травмы получили 34 человека в Петербурге, включая четверых детей. В Ленинградской области — 26 пострадавших, среди которых семь детей.

Число погибших в ДТП за эти дни составляет достигло трех в Петербурге и одна смерть в Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб в ночном ДТП на проспекте Металлистов.

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