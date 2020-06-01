В Петербурге пьяный мужчина угодил под электричку

Он остался жив, сейчас пострадавший находится в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем рассказали в УТ МВД России по СЗФО. Все случилось в Невском районе недалеко от ЖД платформы «Сортировочная» – там 57-летний выпивший мужчина переходил железнодорожные пути, когда на него наехала электричка. На сигналы машиниста гражданин не реагировал – поезд удалось немного притормозить, но столкновение все равно произошло.

На место прибыли медики, которые госпитализировали мужчину с черепно-мозговой травмой, закрытым переломом костей правой голени и левого плеча.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти запустят дополнительные электрички. В частности, изменения коснутся наиболее «дачных» направлений: Лужского, Выборгского, Приозерского, Ириновского и Витебского.