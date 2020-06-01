Петербуржец, организовывавший концерт Мота, потратил все деньги на себя

Гражданин подозревается в присвоении одного миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчину, который обязался организовать выступление рэпера на корпративе, взял крупную сумму денег и потратил их на себя – артист их так и не увидел, концерт не состоялся. Суд отправил злоумышленника под домашний арест, официальное обвинение ему пока не предъявлено.

Напоминаем, что все случилось еще в конце июля 2019 года. Деньги подозреваемому передал предприниматель в ресторане «Зима Лето». Обязательства по обеспечению выступления Мота выполнены не были.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенник обманул пожилую петербурженку на 90 тысяч и попался полиции. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу, злоумышленник запросил 200 тыс. рублей. Однако пенсионерка отдала только 90 тыс. рублей. За деньгами приехал «друг» звонившего.