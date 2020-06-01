За неделю в Петербурге утилизровали 509 кг нефтесодержащих отходов и 318 кг люминесцентных ламп

За неделю в Петербурге утилизровали 509 кг нефтесодержащих отходов и 318 кг люминесцентных ламп
рамках регионального государственного экологического надзора Комитетом по природопользованию вынесено 17 постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено штрафов на сумму 243 500 руб. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Санкт-Петербурга

За последнюю неделю, с 25 по 31 мая, от петербуржцев в подведомственную Комитету по природопользованию организацию поступило 197 обращений по вопросам экологической безопасности.

Так, специалисты ГУП «Экострой» совершил 28 выездов: 21 – на ртутные загрязнения и сбор ртутьсодержащих приборов, 4 на загрязнение нефтепродуктами, два – на химические загрязнения и один выезд – на сбор радиационных отходов. Всего вывезено на утилизацию 509 кг нефтесодержащих и 82,7 кг ртутьсодержащих отходов, 0,027 м3 твердых радиоактивных отходов, 5 кг неизвестного химического вещества белого цвета и 318 люминесцентных источников света.

Также был ликвидирован разлив нефтепродуктов в дренажной канаве в Шушарах, вывезено полтонны нефтесодержащих отходов. Продолжаются аналогичные работы в акватории реки Черной в поселке Песочный, собрано уже 150 кг нефтесодержащих отходов. Ликвидируют последствия загрязнения в реке Оккервиль, обработана от последствий падения автомобиля в воду озеро Долгое.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверяет информацию о нефтяной пленке на поверхности Смоленки.
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