В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи
Татьяна Ткачева проработала в городской скорой более 35 лет. Фото: Baltphoto

В Северной столице в возрасте 58 лет после продолжительной и тяжелой болезни скончалась врач-педиатр 24-й подстанции Городской станции скорой помощи Татьяна Ткачева.

Трагическую новость в понедельник, 1 июня, сообщили в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте». Коллеги вспомнили умершую теплыми словами, отмечая, что Татьяна была наставником от природы, поэтому её очень любили интерны — «работать с ней в бригаде было легко и полезно». Кроме того, в публикации рассказали, что медик всегда приходила на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Татьяна Ткачева родилась 11 января 1962 в поселке Песочное в Ярославское области, а в 1985 году стала студенткой Ленинградского педиатрического медицинского института, посвятив свою жизнь работе на скорой помощи. Причина её смерти не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвой коронавируса в Северной столице стал 34-летний мужчина.

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