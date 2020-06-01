В Петербурге скончалась врач-педиатр Городской станции скорой помощи

В Северной столице в возрасте 58 лет после продолжительной и тяжелой болезни скончалась врач-педиатр 24-й подстанции Городской станции скорой помощи Татьяна Ткачева.

Трагическую новость в понедельник, 1 июня, сообщили в официальной группе учреждения в социальной сети «Вконтакте». Коллеги вспомнили умершую теплыми словами, отмечая, что Татьяна была наставником от природы, поэтому её очень любили интерны — «работать с ней в бригаде было легко и полезно». Кроме того, в публикации рассказали, что медик всегда приходила на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Татьяна Ткачева родилась 11 января 1962 в поселке Песочное в Ярославское области, а в 1985 году стала студенткой Ленинградского педиатрического медицинского института, посвятив свою жизнь работе на скорой помощи. Причина её смерти не уточняется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвой коронавируса в Северной столице стал 34-летний мужчина.