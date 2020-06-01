На проспекте Непокоренных пенсионер на Suzuki насмерть сбил ребенка

На проспекте Непокоренных пенсионер на Suzuki насмерть сбил ребенка
Мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу. Фото: pixabay.com

Международный день защиты детей в Петербурге, к сожалению, завершился смертельным ДТП, в результате которого погиб 14-летний ребенок.

Трагический инцидент произошел около 19:30 на проспекте Непокоренных в Калиниском районе Северной столицы, передают в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 69-летний пенсионер за рулем иномарки Suzuki сбил мальчика, который проезжал на велосипеде по пешеходному переходу. Мужчина двигался по проезжей части в сторону площади Мужества.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Детальные обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нетрезвый мужчина попал под электропоезд, но чудом остался жив, так как машинист успел немного притормозить. Сейчас пострадавший находится в больнице.

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