На улице Мичурина загорелся Peugeot

На улице Мичурина загорелся Peugeot
Пожар. Фото: pixabay

В ночь на 2 июня в Пушкинском районе произошел пожар. На улице Мичурина, 30 загорелся Peugeot, сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 01:35. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 02:03. Машина сгорела полностью, а у припаркованного рядом автомобиля оплавились задние фары и бампер. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Бокситогорском районе Ленобласти вспыхнул большой ангар. Тушить пожар приехали 32 огнеборца и 12 единиц пожарной спецтехники.

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пожар происшествия Пушкинский район
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