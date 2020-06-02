В Вознесенье водитель иномарки сбил девушку на обочине

В Подпорожском районе Ленобласти водитель Kia Rio на обочине сбил девушку, которая прогуливалась вечером вместе с подругой.

По данным ОГИБДД по Подпорожскому району Ленобласти, ДТП произошло вечером 1 июня. Две девушки прогуливались по обочине в поселке Вознесенье, в районе дома №49 по Комсомольской улице. По предварительной информации, 33-летний водитель Kia Rio двигался по Комсомольской улице со стороны Подпорожья, в сторону Садовой улицы и сбил на обочине одну из девушек, 2002 года рождения.

В результате ДТП девушка скончался на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что смертельное дорожное происшествие случилось около четырех утра в понедельник, 1 июня. Водитель Volkswagen Polo потерял управление и врезался в припаркованные автомобили рядом с домом №76 на проспекте Металлистов.