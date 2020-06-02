На Васильевском острове легковушка сбила двух пешеходов после ДТП

В Василеостровском районе Северной столицы произошло ДТП с участием двух авто. В аварии пострадали двое пешеходов.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 1 июня, у дома №74 по Большому проспекту В.О.

Как сообщил 78.ru, один из автомобилистов пытался уйти от столкновения с иномаркой, которая двигалась на высокой скорости. В результате машина сбила двух человек, которые переходили дорогу по «зебре». Они попытались убежать от машины, но не успели.

Легковушку и пешеходов снесло на тротуар. Пострадавших в средней степени тяжести доставили в Елизаветинскую больницу.

Другие подробности устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Вознесенье водитель иномарки сбил девушку на обочине. Она прогуливалась вечером вместе с подругой.