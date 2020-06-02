В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погибли три человека

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 353 ДТП.

Согласно статистике за 1 июня, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге пострадали шесть человек, в Ленобласти в результате ДТП пострадали столько же.

В результате ДТП на дорога Петербурга погибли двое взрослых и один ребенок. В Ленобласти погибли два человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.