В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погибли три человека

В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки погибли три человека
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 353 ДТП.

Согласно статистике за 1 июня, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге пострадали шесть человек, в Ленобласти в результате ДТП пострадали столько же.

В результате ДТП на дорога Петербурга погибли двое взрослых и один ребенок. В Ленобласти погибли два человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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