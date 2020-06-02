Пьяные посиделки в Ленобласти закончились ножевым ранением

В деревне Педлино в Гатчинском районе Ленобласти мужчину госпитализировали с ножевым ранением.

В полицию обратилась женщина и рассказала о том, что мужчина, находящийся в гостях в доме в деревне Педлино во время ссоры, возникшей в результате совместного распития алкоголя, нанес ножевое ранение ее супругу, после чего скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошёл 1 июня. злоумышленник с места происшествия скрылся.

Пострадавшего увезли в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки. У потерпевшего диагностировали открытую рану грудной клетки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Кировского района задержала рецидивиста, ударившего своего знакомого ножом во время ссоры. Утром 20 мая бригада скорой помощи госпитализировала 33-летнего мужчину из квартиры в доме №107 по проспекту Стачек.