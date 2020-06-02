В Петербурге мужчину подозревают в попытке убить собутыльников ножом и молотком

В Петербурге расследуют уголовное дело, возбужденное по факту покушения на убийство двух лиц.

Преступный инцидент произошел 31 мая в Василеостровском районе города. По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире одного из домов. В ходе ссоры, один из них нанес множественные удары ножом и молотком собутыльникам с целью убийства.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, пострадавших доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. В настоящий момент решается вопрос об его аресте и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мигрант отправится в колонию за езду с поддельными правами.