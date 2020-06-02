В Петербурге мигрант отправится в колонию за езду с поддельными правами

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана. Ему вменяют использование поддельного документа.

По данным следствия, мужчина в январе 2020 года при проверке водительских прав предъявил сотруднику ГАИ подложное удостоверение.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, суд, с учетом позиции гособвинения, назначил подозреваемому наказание в виде полугода лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

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