В Петербурге мигрант отправится в колонию за езду с поддельными правами

В Петербурге мигрант отправится в колонию за езду с поддельными правами
Приговор не вступил в законную силу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Узбекистана. Ему вменяют использование поддельного документа.

По данным следствия, мужчина в январе 2020 года при проверке водительских прав предъявил сотруднику ГАИ подложное удостоверение.

Как сообщила пресс-служба городской прокуратуры, суд, с учетом позиции гособвинения, назначил подозреваемому наказание в виде полугода лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лихач на ВАЗе пойдет под суд за ДТП, в котором погиб пассажир.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб поддельные права суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге мужчину подозревают в попытке убить собутыльников ножом и молотком
«Газпром нефть» в Верховном суде разъяснит вопрос об охранных ...
В Петербурге мигрант отправится в колонию за езду с поддельными правами
В Петербурге почти 800 медиков признали пострадавшими от коронавируса
Памфилова: При голосовании по поправкам должны быть наблюдатели
В Эстонии не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом за сутки
На улице Примакова упавшее дерево помяло Mercedes и оборвало провода
В Петербурге вступил в силу первый этап смягчения режима самоизоляции