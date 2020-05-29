Лихач на ВАЗе пойдет под суд за ДТП, в котором погиб пассажир

Жителю Петербурга вменяют статью о нарушении ПДД, повлекшего за собой смерть человека, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Обвинение полагает, что 14 февраля этого года обвиняемый нарушил правила дорожного движения, когда вез пассажира на переднем сидении своего автомобиля ВАЗ 21061. Он серьезно превысил скорость, потерял контроль над управлением и влетел в фонарный столб.

Пассажир отечественного авто получил смертельные травмы и скончался на месте ДТП. Все произошло в поселке Понтонный в Колпинском районе Петербурга.

Уголовное дело рассмотрят в Колпинском районном суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Volkswagen Passat врезался в дорожный знак на Парнасе и скончался на месте. Предположительно, перед аварией у мужчины остановилось сердце.