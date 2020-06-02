В Петербурге клуб «Динамо» задумывается об очередном возрождении и участии в ПФЛ

Экс-гендиректор футбольного клуба «Динамо» Валентин Белавин рассказал, что команда, возможно, вернется в ряды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

По словам Белавина, некий бизнесмен Константин Самсонов еще с прошлого года занимается восстановлением клуба, разбирается с документами команды и запрашивает участие в ПФЛ. Бывший глава «Динамо» также считает, что Малафеев, скорее всего, «вольется» в восстановление клуба. Кроме того, учредители обращались к заместителю ЦС «Динамо», Николаю Толстых.

Толстых ответил, что команда может вернуться к жизни, в случае, если будет найдено финансирование в необходимом размере — текущих источников недостаточно, передает корреспондент Nevasport.ru. «Только бизнесмены могут потянуть, государству будет тяжело… Есть желание, но как с возможностями?», — заключил Валентин Белавин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Станислав Черчесов прокомментировал увольнение Юрия Семина.