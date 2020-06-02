У фигуранта дела «банды Колесникова» обнаружили симптомы коронавируса

Сегодняшнее рассмотрение дела «банды Колесникова» в Городском суде Санкт-Петербурга обернулось чрезвычайным происшествием: у одного из участников выявили симптомы COVID-19.

Накануне заседания защита обвиняемых обратилась с ходатайством о переносе в связи с плохим самочувствием одного из подсудимых, находящегося под стражей. Его симптомы, как выяснилось, напоминают коронавирус: повышенная температура, сухой кашель и потеря обоняния. Тем не менее, медицинской помощи мужчине не оказали и более того — доставили в зал суда 2 июня. При этом никакие меры безопасности, в том числе — социальное дистанцирование, не соблюдались.

После этого половина участников заседания отказались присутствовать в зале суда, передает «Мойка78«. Адвокатов, не желающих рисковать своим здоровьем, поддержали коллеги Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. Тогда участникам процесса предоставили более просторное помещение, а подсудимого с подозрением на КОВИД разместили в отдельном «аквариуме». Также в ходе заседания в зале присутствует скорая помощь. Сейчас сделан небольшой перерыв для осмотра подсудимых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 800 врачей в Северной столице признали пострадавшими от коронавируса.