Стали известны сроки открытия кинотеатров в России

Стали известны сроки открытия кинотеатров в России
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по работе кинотеатров. Фото: unsplash.com

Кинотеатры на территории России откроются в середине июля, а театры и концертные залы — осенью. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в кинотеатрах и театрах обеспечат строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, в том числе специальную рассадку и использование индивидуальных средств защиты.

Чернышенко подчеркнул, что после открытия кинотеатры должны будут следовать специальным правилам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рекомендациях по работе кинотеатров после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Так, дистанция между сотрудниками и зрителями в кинотеатре, кассовой зоне, фоне, зоне кинобаров, при входе и выходе из кинозалов должна быть не менее 1,5 м.

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