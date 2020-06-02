Жителям Петербурга напомнили перед Троицей о правилах посещения кладбищ

Власти Петербурга с 1 июня разрешили местным жителям ходить на кладбища, но только по одному или семьями.

В Комитете по промышленной политике и инновациям Петербурга напомнили, то при посещении кладбищ обязательно нужно надевать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Уже в это воскресенье, 7 июня, православные христиане отмечают праздник Святой Троицы, перед которым принято посещать могилы умерших членов семьи. Однако в комитете посоветовали навестить усопших в другие дни.

Замдиректора СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» Дмитрий Гапоненко напомнил о необходимости соблюдения всех мер предосторожности для предотвращения развития пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кладбища в Ленобласти попадут под ограничения из-за коронавируса.