Жителям Петербурга напомнили перед Троицей о правилах посещения кладбищ

Жителям Петербурга напомнили перед Троицей о правилах посещения кладбищ
Кладбище. Фото: flickr.com

Власти Петербурга с 1 июня разрешили местным жителям ходить на кладбища, но только по одному или семьями.

В Комитете по промышленной политике и инновациям Петербурга напомнили, то при посещении кладбищ обязательно нужно надевать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Уже в это воскресенье, 7 июня, православные христиане отмечают праздник Святой Троицы, перед которым принято посещать могилы умерших членов семьи. Однако в комитете посоветовали навестить усопших в другие дни.

Замдиректора СПб ГКУ «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» Дмитрий Гапоненко напомнил о необходимости соблюдения всех мер предосторожности для предотвращения развития пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кладбища в Ленобласти попадут под ограничения из-за коронавируса.

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